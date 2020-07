Covid-19 : ce masque de protection… fait aussi office de traducteur

La start-up japonaise Donut Robotics a su allier la santé à la technologie de pointe. Son C-Mask est un masque de protection anti-COVID (et anti-virus en général)… capable de passer des appels, de convertir les paroles en texte (pour l’envoi d’un message) et de faire office de traducteur (en huit langues différentes) ! Le C-Mask est en fait un objet connecté relié au smartphone de l’utilisateur via une connexion en Bluetooth. Si les promesses technologiques sont tenus, ce type de masque pourrait modifier en profondeur la perception du masque de protection, considéré aujourd’hui par une large partie de la population comme un outil nécessaire pour la lutte contre le COVID, mais aussi très contraignant et peu confortable.

Le C-Mask sera commercialisé au Japon pour la très modique somme de 37 euros, mais il faudra sans doute le réserver longtemps à l’avance : le premier arrivage de C-Mask ne dépassera pas les 5000 exemplaires. Face à l’ampleur du buzz, Donut Robotics a déjà prévu de commercialiser son C-Mask en Chine, aux Etats-Unis, et en Europe.