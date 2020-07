Facebook abandonne Lasso, sa copie de TikTok

Il y a deux ans, Facebook lançait Lasso, une application sur iOS et Android qui venait copier TikTok. Le réseau social voulait attirer les jeunes qui sont très présents sur TikTok. Aujourd’hui, Facebook annonce l’abandon de Lasso. L’application fermera ses portes le 10 juillet.

Lasso permettait aux utilisateurs de créer de courtes vidéos (15 secondes au maximum) censées être divertissantes et d’ajouter des musiques populaires comme fond sonore. Les vidéos pouvaient ensuite être publiées et visionnées par la communauté. On retrouvait aussi un système d’abonnements, de commentaires et de hashtags. La copie de TikTok était bel et bien en place. Même le design de l’application était similaire à celui de TikTok.

L’application était seulement disponible dans quelques pays : Colombie, Mexique, États-Unis, Argentine, Chili, Pérou, Panama, Costa Rica, Salvador, Équateur et Uruguay. Il n’est pas précisé pourquoi Facebook n’a pas décidé de la lancer dans le monde entier.

Facebook’s TikTok clone lasso is shutting down ahead of the Instagram Reels launch, so basically Fb lost 2 years by half-assing. Brb, gotta go save my zero Lassos pic.twitter.com/VgKImjgWM4 — Josh Constine -SignalFire (@JoshConstine) July 2, 2020

Cet abandon de Lasso intervient avant le lancement d’Instagram Reels, une application… qui vient encore copier TikTok. Reels est en test au Brésil depuis quelques mois maintenant.