OnePlus Nord : la fiche technique se dévoile… un peu (Snapdragon 765G, 5G, écran 90Hz, etc.)

OnePlus a annoncé il y a quelques heures le OnePlus Nord, un flagship moyen de gamme dont les spécifications commencent à peine à être connues. Qualcomm a vendu la mèche le premier en se félicitant sur son compte Twitter que le OnePlus Nord embarquait un processeur Snapdragon 5G (et non un Mediatek comme l’annonçaient certaines rumeurs). Le tweet a été effacé quelques minutes à peine après sa publication, ce qui n’était sans doute pas utile puisque Pete Lau, le CEO de OnePlus, a confirmé dans la foulée que le OnePlus Nord accueillait bel et bien un SoC Snapdragon 765G compatible 5G.

D’autres rumeurs, à prendre cette fois avec les pincettes d’usage, fournissent quelques détails sur le reste de la fiche technique. Le OnePlus Nord pourrait ainsi disposer d’un écran FHD+ 90Hz (avec double poinçon pour la caméra frontale), de 8 Go de RAM et de 128 Go de capacité de stockage. Reste encore à connaitre le prix et la date de lancement…