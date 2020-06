Un grand jeu Harry Potter est prévu pour 2021

Un « grand » jeu Harry Potter est en préparation. Ce projet a déjà fait parler de lui et se confirme un peu plus grâce à Bloomberg. Le site rapporte que le développement est assuré par le studio Avalanche Software, qui est détenu par Warner Bros, la société qui a produit les films avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.

Le jeu est présenté pour être un AAA où les joueurs pourront incarner différents sorciers dans un monde ouvert. Le titre est présenté comme ambitieux au vu du budget accordé, du temps de développement et du monde qui serait assez grand avec l’école de Poudlard et ses environs. Côté disponibilité, le jeu verrait le jour à la fin de 2021 sur différents supports, dont la PlayStation 5 et la Xbox Series X.

Une vidéo du jeu (ci-dessous) a circulé en 2018 et il a été confirmé qu’il s’agissait bien du jeu en développement.

Le développement n’est en tout cas pas simple, entre la gestion du coronavirus, une possible vente de la division de Warner Bros dédiée aux jeux vidéo et les récentes déclarations de J.K Rowling, l’auteure des livres Harry Potter, avec des commentaires jugés transphobes.

Enfin, le jeu aurait dû être annoncé ce mois-ci lors de l’E3, mais le salon a été annulé à cause du coronavirus. Les plans de présentation ont donc changé et il n’est pas indiqué quand Warner Bros prendra la parole.