PlayStation Plus : les jeux PS4 gratuits en juillet 2020

Sony dévoile aujourd’hui les jeux qui seront offerts en juillet sur PlayStation 4 pour tous ceux qui ont l’abonnement PlayStation Plus. Celui-ci permet de jouer en ligne, avoir ses sauvegardes de jeux stockées sur le cloud et des promotions sur le PlayStation Store. Sony célèbre au passage les 10 ans du PlayStation Plus : le service a été lancé le 29 juin 2010.

Le premier jeu offert est NBA 2K20, une simulation de basket-ball. Ce titre est la version 2020 de la franchise. Vous pouvez jouer les meilleurs équipes et les meilleurs joueurs de NBA de la saison 2019-2020

Le deuxième titre est Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration. Deuxième opus du reboot de la saga Tomb Raider sur PlayStation 4, Rise of the Tomb Raider prend place quelques années après les événements du premier jeu où l’on retrouve l’héroïne plus mature et marquée par l’épopée qu’elle a traversée

Le troisième est Erica. Le joueur incarne Erica, une jeune fille qui a perdu son père dans des circonstances tragiques. Un jeu où vos choix vous mèneront vers des situations inattendus.

Les jeux pourront être téléchargés sur le PlayStation Store entre le 7 juillet et le 3 août. Et en complément, Sony annonce la disponibilité d’un thème PS4 gratuit pour célébrer les 10 ans du PlayStation Plus. Ce thème sera proposé plus tard cette semaine pour une durée limitée.