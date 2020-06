Une IA produit des avatars humains hyper-réalistes à partir de croquis simplistes

Ces chercheurs de l’Académie chinoise des sciences de Pékin ont mis au point une intelligence artificielle capable de générer des portraits d’avatar humains-hyper réalistes à partir de simples croquis très peu détaillés ! L’IA DeepFaceDrawing s’appuie sur une nouvelle génération d’algorithme d’analyse des probabilités, ce qui lui permet de rattacher tel ou tel trait du croquis avec l’élément particulier du visage (nez, bouche, yeux, forme du visage, etc.) le plus « probable » (pour ce trait). L’IA utilise ensuite un outil intégré de traitement d’image afin de rendre cohérent ce « collage » des différentes parties du visage. Le visage « complet » est lui aussi soumis à un calcul probabiliste; l’objectif étant d’éviter la production de visages non « crédibles ». On remarque toutefois que DeepFaceDrawing produit essentiellement des visages de type caucasien, mais cette bizarrerie provient sans doute de la base de données qui alimente l’IA plus qu’à une déviance strictement « racialiste » du logiciel (en d’autres termes, il suffira sans doute d’enrichir la base de données pour que les résultats se diversifient). On imagine sans peine quelques usages possibles, notamment dans le domaine des jeux vidéo ou pour la production de portraits robots. DeepFaceDrawing sera en démo au prochain SIGRRAPH (août 2020).