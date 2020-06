Pixar sort un nouveau trailer pour Soul

A l’instar de bien des studios, Pixar a été obligé de repousser la sortie de sa nouvelle production, Soul, originalement prévue pour juin, au 20 novembre. Mais ça n’a en rien arrêté la machine marketing du studio, qui a publié un nouveau trailer pour l’occasion. On peut voir pendant une minute ce qui ressemble fortement à la vie quotidienne de Joe, personnage principal professeur de musique à qui Jamie Foxx prête sa voix, exposant ainsi sa vision de la musique, et par extension de la vie.

Son rêve est de devenir un jazzman reconnu, et se retrouve compris lorsqu’un accident sépare son âme de son corps. Il est alors transporté au Great Before (le Grand Avant), lieu où les âmes s’étoffent en trouvant leurs personnalités et intérêts avant d’aller sur Terre trouver un corps. Il fait alors équipe avec 22, une de ces âmes doublée par Tina Fey, et le duo va tenter de remettre l’esprit de Joe à sa juste place, dans son corps, avant qu’il ne soit trop tard. L’équipe derrière le film a tenu à présenter ce bien court extrait à l’occasion de l’Essence Festival of Culture, pendant une conférence virtuelle.