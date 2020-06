Les fonds floutés, un mode basse-luminosité et des sous-titres arrivent sur Google Meet

Alors que la guerre des logiciels et apps de vidéoconférence fait rage, Zoom et Microsoft Teams se disputant un marché serré, Google Meet ne compte pas se laisser déborder, et continue de s’étoffer avec des fonctions que l’on retrouve chez ses concurrents. Ainsi, on retrouvera la possibilité d’ajouter une image ou un effet de flou sur le fond des vidéos afin de protéger son intimité autant que possible. On pourra bien entendu choisir une des images proposées par défaut, mais aussi prendre les siennes.

Mais ce n’est pas tout : l’équipe travaille également sur des sous-titres en temps réel, un mode basse-luminosité, une fonction « lever la main » qui permet de demander la parole sans interrompre son interlocuteur, mais aussi une nouvelle interface permettant d’afficher d’un coup jusqu’à 49 participants. Toutes ces nouveautés devraient arriver bientôt pour les utilisateurs privés : même si la firme n’a pas communiqué de date précise, Meet aurait d’ores et déjà testé des aperçus de ces fonctions pour les éditions business et éducation de l’application. Après avoir autorisé les appels jusqu’à 100 personnes sans limite de temps et intégré Gmail le mois dernier, le logiciel rattrape petit à petit le retard pris sur Zoom, et a revendiqué plus de 100 millions d’utilisateurs quotidiens.