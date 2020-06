Orange veut rapidement la 5G pour soulager les réseaux 4G

La consommation Internet augmente chaque année et les opérateurs commencent à tirer la sonnette d’alarme pour la 4G. Stéphane Richard, le PDG d’Orange, a évoqué ce sujet sur LCI.

« On fait face à des augmentations de volume de l’ordre de 40 à 50% chaque année », dit Stéphane Richard. « Si on ne fait rien aujourd’hui, dans deux ou trois ans maximum, on commencera à avoir des vrais problèmes de congestion sur le réseau 4G », a-t-il ajouté. D’où l’intérêt d’avoir rapidement la 5G pour continuer à proposer de bons débits sur le réseau 4G parce qu’ils seront moins chargés.

Mais la 5G à son lancement ne dévoilera pas tout son potentiel au vu des technologies utilisées. Il s’agira d’une « 5G non standalone ». Comme l’expliquait Bouygues Telecom l’année dernière : « il faut répondre à la croissance exponentielle de notre consommation de data. On va ajouter des fréquences qui vont s’agréger à celles de la 4G. Mais la 5G non standalone va fonctionner avec un cœur de réseau 4G ».

Concernant Orange, Stéphane Richard se dit conscient du débat qu’il y a autour de la 5G et note qu’il faut y « répondre de façon objective et il y a des enquêtes qui vont être faites, qui sont déjà faites ».

Les enchères pour la 5G auront lieu du 20 au 30 septembre. Les premiers forfaits 5G seront proposés avant la fin de l’année.