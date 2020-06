Google accepte de payer des médias pour leurs contenus

Google et les médias n’ont pas toujours eu une bonne relation, tout particulièrement au sujet de la rémunération et de l’usage des articles par le moteur de recherche. Aujourd’hui, Google annonce un programme pour rémunérer les éditeurs de presse.

Les éditeurs partenaires sont seulement en Allemagne, Australie et Brésil pour l’instant : le groupe Spiegel en Allemagne, Diarios Associados au Brésil et Schwartz Media, The Conversation et Solstice Media en Australie. Google déclare qu’il lancera « un programme de licence afin de payer les éditeurs pour un contenu de haute qualité pour une nouvelle expérience de l’information », qui devrait débuter plus tard dans l’année. « Google propose en outre de financer l’accès gratuit des utilisateurs à des articles payants sur le site d’un éditeur », ajoute le groupe.

Le programme devrait aider les éditeurs à « monétiser leur contenu à travers une meilleure expérience de narration ». Google ajoute qu’il s’appuiera sur la Google News Initiative de 2018, un projet doté de 300 millions de dollars qui vise à lutter contre la désinformation en ligne et à aider les sites d’information à se développer financièrement.

Les géants d’Internet, notamment Google, sont de plus en plus sous pression pour rémunérer les contenus des éditeurs de presse. Il y a notamment eu un combat à ce sujet en France il y a quelques mois, combat que Google avait perdu.