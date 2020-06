2 hommes mis en examen pour avoir tenté d’incendier une antenne 5G près de Nice

Deux jeunes hommes, dont l’identité n’est pas dévoilée, ont été mis en examen ces derniers jours après avoir été surpris en train de mettre le feu à une antenne-relais 5G de l’opérateur Free à Contes, près de Nice. Une enquête a été confiée au juge d’instruction.

« Deux personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire après ouverture d’une information », a précisé à l’AFP le procureur de la République de Nice, confirmant une information de Nice-Matin.

La gendarmerie avait mis en place un dispositif de surveillance après des dégradations. L’enquête a permis l’interpellation en flagrant délit de deux jeunes des Alpes-Maritimes.

Plusieurs incidents visant des antennes-relais se sont produits ces derniers mois en France et notamment dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la simple intrusion à la tentative de destruction par le feu ou en coupant les fils, sans revendication. Les raisons sont diverses, entre certains qui sont persuadés que les ondes de la 5G sont dangereuses pour la santé et d’autres qui critiquent l’aspect environnemental avec la nouvelle technologie. Martin Bouygues, PDG du groupe Bouygues, a récemment estimé que la méfiance que suscite cette technologie dans le débat public doit inciter à « prendre le temps de la pédagogie et de la conviction ».