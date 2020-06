Assassin’s Creed Valhalla : le Directeur Créatif quitte le projet pour raisons personnelles

Ashraf Ismail, directeur créatif sur le titre Assassin’s Creed Valhalla, vient d’annoncer sur son compte twitter qu’il quittait le projet autour du jeu pour des raisons personnelles :« Je me retire de mon projet bien-aimé pour me consacrer correctement à des problèmes personnels dans ma vie. Les vies de ma famille et la mienne sont en pièces. Je suis profondément désolé pour tous ceux blessés par cela. »

Les raisons réelles de ce retrait consterneront sans doute une bonne partie de nos lecteurs français ou européens. Il semble en effet qu’Ashraf Ismail est soupçonné… d’avoir maintenu des relations extra-conjugales tout en cachant son statut marital. L’infidélité n’étant pas un crime (y compris au Canada ou aux Etats-Unis), on se pince d’assister à cette énième dérive du mouvement #meetoo, qui a démarré sur la dénonciation de harcèlements sexuels véritables pour finir dans une quasi inquisition de simples fautes morales. Le Moyen-Age n’est plus très loin.

Au delà de cette très triste affaire (dont on espère qu’Ismail se tirera sans trop de dégâts), le départ du Directeur Créatif ne devrait pas trop impacter sur le développement d’Assassin’s Creed Valhalla, dont la sortie est toujours programmée pour le mois de décembre 2020.