Opera intègre désormais Twitter dans sa barre latérale

S’il y a bien quelque chose dont le monde a besoin en ce moment, c’est d’une augmentation de la fréquentation et des publications des réseaux sociaux, foyers officiels de toxicité et de désinformation à grande échelle. C’est pourquoi la dernière version d’Opera, qui vient d’être déployée, s’assure que vous pourrez communiquer tout ce qui vous passe par la tête au monde via Twitter, et le tout directement depuis votre barre latérale. Il est ainsi possible d’accéder à votre fil d’actualités principal, mais aussi aux messages, sans avoir à ouvrir un nouvel onglet pour passer par le site principal, ou même par TweetDeck.

D’après ses développeurs, Opera est le premier navigateur majeur du marché à proposer une intégration en natif de Twitter, suivant l’ajout d’Instagram dans cette même barre latérale. Ce qui devrait ravir les plus gros utilisateurs de Twitter, ou même ceux qui souhaitent simplement suivre les actualités de leur feed sans effort. L’addition est notable, et vient rejoindre la longue liste d’applis déjà intégrées à Opera comme Messenger, WhatsApp, VKontakte, ou encore Telegram. Plus discrètement, un nouveau widget météo a fait son apparition sur la page principale, et les Workspaces auraient été améliorés.