[#Promo] Forfaits Sosh, SFR RED et B&You 40/60 Go à 11,99€/mois sans limite

Une nouvelle promotion est proposée en ce moment pour les forfaits mobiles sans engagement de Sosh, SFR RED et B&You. Cela concerne une offre de 40 Go chez Sosh et 60 Go chez SFR RED et B&You.

Chez Sosh, le forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités et 40 Go d’Internet. On peut aussi utiliser son forfait en Europe avec là encore les appels, SMS et MMS illimités. Le quota Internet est de 8 Go par contre.

Ce forfait est proposé sur le site de site de Sosh pour 11,99€/mois. L’offre est valable jusqu’au 29 juin et le prix de 11,99€/mois est à vie (il n’y a pas d’augmentation après la première année). D’autre part, le forfait à 14,99€/mois avec 80 Go d’Internet est toujours disponible temporairement sur le site de Sosh.

En face, SFR RED propose jusqu’à ce soir un forfait appels/SMS/MMS illimités + 60 Go d’Internet en France et 8 Go en Europe et dans les DOM. Ce forfait est au prix de 12€/mois à vie, disponible sur le site de SFR RED.

Enfin, B&You propose trois offres : 60 Go à 11,99€/mois, 80 Go à 13,99€/mois et 100 Go à 15,99€/mois. Les trois forfaits ont les appels, SMS et MMS illimités + Spotify Premium offert pendant trois mois. Ils sont disponibles sur le site de Bouygues Telecom.