Crash Bandicoot 4: It’s About Time : le trailer, du gameplay et une date de sortie !

Enfin, Crash Bandicoot revient sur console next gen dans une vraie « suite » qui n’a plus grand chose à voir avec le remaster sorti il y a peu sur PS4. Le trailer est de sortie et un premier constat s’impose : graphiquement, ce Crash Bandicoot 4: it’s About Time s’avère largement à la hauteur des standards de la gen actuelle… sans toutefois nous exploser la rétine. C’est joli, bien animé, mais un petit quelque chose manque encore pour en faire un équivalent technique d’un Rachet & Clank (le jeu PS4, pas la merveille qui doit aussi sortir sur PS5). Le trailer ainsi qu’une courte vidéo in-game dévoilent en outre un gameplay quasiment inchangé, ce qui n’est pas forcément un mal pour ce type de jeu. Crash Bandicoot 4: It’s About Time sera disponible le 2 octobre prochain sur PS4 et Xbox One. Les plus attentifs auront sans doute noté que cette date de sortie correspond aussi à celle du très attendu Cyberpunk 2077. L’énervé Crash a t-il vraiment une chance face à l’open world de CD Projekt Red ?