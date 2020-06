Galaxy Watch 3 : un leak dévoile… peu de nouveautés

La prochaine Galaxy Watch de Samsung ne sera t-elle qu’une mise à jour technique « à minima » du modèle actuel ? Un nouveau leak publié par TechTalkTV dévoile le cadran allumé de la prochaine smartwatch Samsung, et le moins que l’on puisse dire est que les nouveautés ne sautent pas vraiment aux yeux. L’interface est très légèrement modifiée (couleurs de certaines icones), mais l’on cherche encore les différences au niveau du boitier. Ce leak un peu décevant est pourtant trompeur, car les rumeurs laissent entendre que l’essentiel des évolutions sera d’ordre technique, c’est à dire au niveau des composants de la montre : la Galaxy Watch 3 (qui devrait être disponible en format de boitier 45 et 41 mm) pourrait en effet disposer d’un ECG, d’un capteur de pression sanguine, d’un GPS, sans oublier la résistance à l’immersion jusqu’à 50 mètres de profondeur. En outre, chaque modèle serait disponible en version « Wi-Fi only » ou LTE.