Nearby Share, l’AirDrop de Google, va arriver sur Windows, macOS, Linux et Chrome OS

Google prépare son équivalent à AirDrop d’Apple qui a pour nom Nearby Share. Cette fonctionnalité permettra de partager facilement un contenu avec une personne ou un appareil à proximité. Il se trouve que Nearby Share ne sera pas disponible que pour les smartphones et tablettes Android.

En effet, une nouvelle version de Chrome OS dans sa version Canary a été proposée récemment et une nouvelle option est apparue. Elle concerne justement Nearby Sharing et il est indiqué une compatibilité avec Windows, macOS, Linux et Chrome OS. Autrement dit, le partage sans fil d’un fichier vers un ordinateur pourrait se faire facilement tant que l’utilisateur passe par Chrome, qu’importe son système d’exploitation.

L’option de Nearby Share peut être activée aujourd’hui dans Chrome OS (version Canary), mais elle ne fonctionne pas : rien ne se passe. Il faudra attendre une prochaine version et il faudra surtout attendre que Nearby Share débarque sur les autres supports pour mettre en place des transferts de fichiers entre appareils.

Il est difficile de savoir si Nearby Share sera aussi bon qu’AirDrop pour l’instant, Google ne communique pas encore de détails précis.