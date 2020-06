Mercedes et BMW mettent fin à leur projet de voiture autonome en partenariat

Moins d’un an après avoir annoncé leur partenariat sur un projet de développement de technologies pour voitures autonomes, Mercedes et BMW viennent de déclarer la fin de cette coopération. D’après les porte-paroles des deux entreprises, il s’agit cependant d’un décision « mutuelle et à l’amiable. » Ils ont de plus ajouté qu’ils pourraient bien faire équipe à nouveau dans le futur. Selon la déclaration faite pour l’occasion, le développement commun d’une plateforme pour véhicule autonome partagée s’est avérée être un travail beaucoup plus complexe et cher que dans les projections initiales des firmes.

En juillet dernier, lorsque l’annonce avait été faite, les constructeurs se voulaient probablement trop ambitieux : ils souhaitaient en effet vendre des voitures autonomes de niveau 4, capables de gérer les créneaux et la conduite sur l’autoroute, surestimant quelque peu selon le PDG de Ford la rapidité avec laquelle ils pourraient développer et vendre ce genre de véhicules. De plus, la demande ne correspond pas forcément à l’offre souhaitée, puisque selon certaines études, la majorité des conducteurs sont encore assez hostiles à ces technologies. Ce n’est toutefois pas la fin de la collaboration entre Mercedes et BMW, qui ont notamment racheté Here, la plateforme de cartes de Nokia, en 2015.