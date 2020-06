Cyberpunk 2077 : la version PS4 du jeu sera aussi jouable sur PS5

C’est un peu le « Smart Delivery » à la sauce CD Projekt Red : le studio polonais vient de confirmer sur son compte Twitter que la version PS4 de Cyberpunk 2077 sera aussi jouable sur la PlayStation 5 au lancement du jeu (donc pas de « patch » à attendre sine die), et bien sûr dans la gratuité la plus totale. CD Projekt avait déjà rejoint le train du Smart Delivery de la Xbox Series X, et continue donc sur cette belle lancée « pro-joueur ». Lors du passage sur PS5, la version PS4 sera bien évidemment upgradée pour tenir compte un tant soit peu des capacités de la next gen. On peut donc s’attendre à un meilleur framerate (la base), des loadings de zones super-rapides (cela tombe bien, Cyberpunk 2077 est un open-world), une meilleure définition (pas sûr), quelques textures affinées et pourquoi pas du Reflection Tracing (ray-tracing). Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre prochain sur Xbox One/One X, PS4/Pro, PC et donc aussi sur PS5 et Xbox Series X.

We are happy to confirm that Cyberpunk 2077 will be backwards compatible with both next-gen consoles! Your PS4 copy of the game will work on PS5 on launch day. Anyone who buys the game on Xbox One will be able to play their copy on Xbox Series X when the console launches too!

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 19, 2020