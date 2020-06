Google lance discrètement Keen, sa version de Pinterest

Area 120, l’incubateur de Google à l’origine d’applications et services expérimentaux, vient de lancer un concurrent direct à Pinterest dans la discrétion la plus totale sur navigateur et Android. Keen va en effet piocher dans l’expertise de machine learning acquise lors des nombreuses années de travail sur le moteur de recherche pour proposer des suggestions sur différents sujets. D’après CJ Adams, le co-fondateur, Keen a été conçu pour être une alternative solide aux autres apps du genre qui permettent d’explorer différents fils et contenus infinis dans l’indifférence.

Il n’y a pas là d’idée révolutionnaire : tous les réseaux sociaux du moment ont tenté de mettre au point des systèmes similaires, avec un contenu affiché personnalisé selon les goûts des utilisateurs. Adams évoque le machine learning en argument principal, affirmant que ce dernier proposera « du contenu utile selon vos intérêts. » Mais Pinterest a également beaucoup investi dans l’intelligence artificielle, qui n’est pas toujours utile, surtout quand on aborde des thèmes de niche. Enfin, on peut se demander ce que Google peut tirer d’une telle app : après des années à tenter de soutirer des données de réseaux sociaux, la firme vient probablement de se trouver une petite porte pour y accéder, vu qu’on se connecte à Keen via un compte Google.