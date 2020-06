La série Obi-Wan Kenobi utilisera la même technologie que The Mandalorian

Les séries The Mandalorian (déjà disponible sur Disney+) et Obi-Wan Kenobi vont avoir un point commun : l’utilisation de la même technologie pour les effets visuels. C’est Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi en personne, qui a fait l’annonce dans une interview avec ACE Universe.

L’acteur, qui a campé le rôle d’Obi-Wan Kenobi dans les épisodes I, II et III de Star Wars, explique :

« Je pense que je vais beaucoup plus apprécier (…) Les préquels étaient tous sur écran bleu et sur écran vert et c’était difficile à imaginer, mais aujourd’hui je pense que les choses ont tellement évolué et je pense que beaucoup de ce que vous voyez va être ce que nous voyons sur le plateau. Je ne sais pas si vous avez vu les coulisses de la série The Mandalorian, mais ils utilisent cet écran incroyable… c’est assez étonnant. Cela vous donne l’impression d’être dans l’endroit, cela va être plus réel pour nous en tant qu’acteurs. Et je pense que nous utiliserons une partie de cette technologie dans notre série ».