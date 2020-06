Qualcomm : le Snapdragon 690 permet la 5G sur des smartphones moins chers

Qualcomm a présenté aujourd’hui le Snapdragon 690, une nouvelle puce mobile qui va notamment permettre de proposer la 5G sur davantage de smartphones. La nouvelle technologie est surtout réservée aux smartphones haut de gamme à ce jour, là où le Snapdragon 690 vise le milieu de gamme.

Le Snapdragon 690 apporte pour la première fois à la série 6xx une grande partie des expériences mobiles haut de gamme offertes avec le Snapdragon 865 5G — y compris le moteur d’intelligence artificielle de Qualcomm de 5e génération, la capture vidéo en 4K HDR et la prise en charge de l’affichage à 120 Hz. La 5e génération du moteur de l’intelligence artificielle de Qualcomm permet une traduction vocale, obtenir une imagerie avancée basée sur l’IA, vivre des expériences de jeu améliorées et bien plus encore.

Qualcomm affirme que le CPU Kryo 560 offre jusqu’à 20% d’amélioration au niveau des performances et que le moteur d’intelligence artificielle offre plus de 70% d’amélioration des performances par rapport à son prédécesseur.

Les premiers smartphones équipés du Snapdragon 690 devraient être commercialisés au cours du second semestre de 2020 selon Qualcomm. Les premiers constructeurs annoncés pour utiliser le Snapdragon 690 sont HMD Global, LG, Motorola, Sharp, TCL et Wingtech. D’autres s’ajouteront à la liste avec le temps.