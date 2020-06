LEGO Mindstorms : enfin un nouveau kit robotique

7 ans ; il aura donc fallu attendre 7 ans pour que la gamme LEGO Mindstorm s’enrichisse d’un nouveau kit robotique. Le kit LEGO MINDSTORMS Robot Inventor se compose de 949 pièces dont un capteur de distance, un capteur de couleurs, quatre moteurs et bien sûr toujours d’un bloc d’unité centrale connecté en Bluetooth et équipé de LEDs (pour les » expressions » faciales). 5 robots différents pourront être montés à partir de ce gros kit, soit Blast, un robot lanceur de fléchettes, Charlie, un petit robot adepte des High Five, Tricky, un robot capable de jouer au basket, au football et au bowling, Gelo, un robot doté de quatre pattes mécaniques capable de contourner les obstacles, et un MVP (Modular Vehicle Platform).

Le kit Robot Inventor est bien sûr accompagné d’une application dédiée, la Mindstorms Robot Inventor App, qui tourne sur presque tous les OS disponibles (Windows 10, macOS, iOS, Android, mais pas Linux). Les plus pointus pourront programmer le ou les robots en Python ou en Scratch. Cerise sur le cervo-moteur, les robots pourront être pilotés à distance… via une manette de jeu compatible Bluetooth. Ce joli kit robotique orienté « éducation » sera disponible en Europe à l’automne prochain au prix de 360 euros. Tout de même…