Huawei serait le nouveau numéro un mondial du marché mobile… sur le mois d’avril

Huawei a donc finalement atteint son objectif. Malgré l’embargo américain, qui lui interdit notamment de proposer les servcies Google sur ses mobiles, malgré le contexte de pandémie mondiale du COVID-19, Huawei serait devenu le premier fabricant mondial de smartphones… sur le mois d’avril. Si l’on en croit en effet les données de CounterPoint Research, Huawei disposerait de 19% de parts de marché (au mois d’avril donc), contre 17% pour Samsung. Le coup d’éclat est réel, mais ce n’est pas la première fois que Samsung se fait chiper sa place de numéro un mondial. Ces dernières années, Apple lui a plusieurs soufflé la couronne (exclusivement lors de Q4). En revanche, il faut remonter beaucoup plus loin en arrière pour trouver une année où Samsung n’a pas dominé le secteur sur un mois d’avril…

La première place de Huawei est due essentiellement au rebond du marché chinois (dominé de la tête et des épaules par Huawei) dans un contexte mondial de baisse des ventes mobiles, mais cette situation pourrait bien n’être que très temporaire : une centaine de cas de COVID-19 vient d’être détectée à Pékin, et de nouvelles mesures de confinement sont à nouveau envisagées. Les ventes de smartphones de Samsung et Apple devraient aussi progresser de nouveau au rythme du déconfinement de la grande majorité des pays européens.