Facebook porte plainte contre des sites qui utilisent son nom pour duper les internautes

Facebook n’aime pas qu’on utilise son nom sans autorisation, surtout quand il s’agit de tromper les internautes. C’est pour cette raison que le réseau social annonce avoir porté plainte dans l’État de Virginie aux États-Unis.

Le groupe visé est Compsys Domain Solutions Private, une société indienne qui a enregistré 12 noms de domaine qui « ont été conçus pour tromper les gens en se faisant passer pour notre famille d’applications », explique Facebook dans un communiqué. Trois sites sont donnés comme exemples par Facebook : facebook-verify-inc.com, instagramhjack.com et videocall-whatsapp.com.

« Nous recherchons régulièrement sur Internet les noms de domaine et les applications qui portent atteinte à nos marques déposées. L’action en justice d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de cet effort permanent visant à protéger les personnes contre le phishing, le vol d’identité et d’autres méthodes de fraude en ligne. Nous avons engagé des poursuites après avoir contacté Compsys au sujet de ces noms de domaine et n’avons reçu aucune réponse », explique Facebook.

Ce n’est pas la première fois que Facebook porte plainte pour ce type de pratique. Namecheap a été visé en mars dernier pour 45 noms de domaines. En 2019, c’était OnlineNIC pour là encore une utilisation non autorisée du nom Facebook pour tromper les internautes.