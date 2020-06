La NASA choisit Astrobotic pour son véhicule d’exploration lunaire

Après l’étude de nombreux projets, la NASA a finalement pris une décision. Astrobotic sera donc le partenaire commercial choisi pour le lancement en 2023 du VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) qui ira explorer la surface de la Lune. L’appareil aura pour mission de rechercher les éventuels lieux où se concentre la glace sur l’astre, afin de préparer les opérations humaines qui devraient être lancées en 2024. L’entreprise, spécialisée dans la robotique spatiale et basée à Pittsburgh, a décroché le contrat à 199.5 millions de dollars pour s’occuper des « services end-to-end pour la livraison de VIPER, incluant l’intégration de son Griffin, le lancement depuis la Terre, ainsi que l’alunissage. »

Le VIPER devrait ainsi arriver sur le pôle sud de la Lune, et passer 100 jours à la recherche de la précieuse glace dont des échantillons seront prélevés à l’aide de quatre outils scientifiques prévus à cet effet. Certains de ces instruments ne seront pas livrés en même temps que le véhicule, et feront partie de « l’initiative CLPS (Commercial Lunar Payload Services). » Le but de l’opération est de se renseigner sur la quantité d’eau, pour savoir si oui ou non elle sera suffisante pour permettre une activité humaine à elle seule pour les missions à venir.