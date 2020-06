Windows 10 : la dernière MàJ fait planter certaines d’imprimantes

La dernière mise à jour de Windows 10 mettait principalement en avant des nouveaux progrès en ce qui concerne la sécurité de la plateforme. Mais comme bien des updates, les utilisateurs ayant installé KB4560960 et KB4557957 dans la semaine ont eu droit à quelques bugs en guise de bonus. Cette fois-ci, ces derniers semblent s’attaquer directement à certains modèles d’imprimantes de différents constructeurs comme HP, Panasonic, Brother, Ricoh et Canon. Les utilisateurs ont en effet envahi les pages Reddit et Microsoft Answers pour faire part de leurs différents troubles.

Les problèmes ainsi causés sont divers et variés, pouvant même empêcher purement et simplement l’impression de fichiers en PDF. Microsoft a réagi, reconnaissant effectivement le problème, ajoutant que certaines applications qui tentent de lancer une impression peuvent se fermer sans crier gare. Enfin, il est admis que « certaines imprimantes software-based pourraient également être affectées, par exemple lors de l’impression en PDF. » La firme a promis que le travail sur un correctif était en cours, et que tout le monde serait prévenu lorsqu’il serait prêt. Pour l’instant, la solution n’est pas des plus pratiques, puisqu’il faut remplacer le pilote de l’imprimante, ou tout simplement faire un rollback sur la version précédente de Windows.