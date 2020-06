Un troisième lancement réussi en deux semaines pour SpaceX

Ce déconfinement s’avère décidément très productif pour SpaceX. La firme d’Elon Musk vient en effet de lancer dans la nuit sa troisième fusée Falcon 9 en deux semaines, mettant ainsi en orbite basse une nouvelle flopée de satellites. Trois SkySats et 58 Starlink constituaient le précieux cargo, ce qui porte le nombre total de ces derniers à pratiquement 540. Les opérations de lancement se sont déroulées à l’Air Force Station de Cap Canaveral peu avant le lever du soleil. Ce lancement fait suite à la mission Crew Dragon du 30 mai, puis à la mission Starlink-7 du 3 juin. Il s’agit du dixième effectué cette année, ce qui pourrait bien mené l’entreprise à battre son record de lancements annuels, soit 21, établi en 2018.

Et ce n’est probablement pas fini : une nouvelle mission Starlink et le lancement d’un satellite GPS III pour l’US Space Force sont également possibles d’ici la fin du mois. Le lancement parti ce matin était le premier à déployer à la fois du Starlink et d’autres cargos, mais aussi le premier du SmallSat Rideshare Program, pour lequel deux satellites Starlink ont été retirés afin de faire de la place pour les SkySat de Planet. Une nouvelle opération du même genre devrait être menée cet été, apportant trois nouveaux SkySats en orbite.