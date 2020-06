Free Mobile : les appels illimités sur le forfait à 2€ ne sont plus disponibles

Le forfait à 2€/mois de Free Mobile est revenu à la normale. En effet, l’opérateur propose désormais deux heures pour les appels et 50 Mo pour le quota Internet, comme ce fut le cas pendant longtemps.

Lors du confinement, Free Mobile avait décidé de faire un geste du côté de son forfait à 2€/mois en proposant d’abord quatre d’appels au lieu deux, avant de faire encore mieux en proposant les appels illimités. Les clients avaient aussi le droit à un quota Internet de 1 Go. Free avait prévenu dès le départ que les bonus étaient temporaires. C’est maintenant fini étant donné que le déconfinement a eu lieu.

En parlant de Free Mobile, l’opérateur a gonflé son forfait « Série Free » cette semaine. Il propose les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 60 Go d’Internet. L’usage à l’étranger comprend les appels, SMS et MMS illimités et un quota Internet de 8 Go. Ce forfait est à 10,99€/mois pendant un an, puis 19,99€/mois. Les clients basculent sur l’offre à 100 Go (25 Go à l’étranger) après la première année, sauf s’ils décident de résilier ou basculer chez un autre opérateur. L’offre sans engagement est disponible pendant quatre jours sur le site de Free Mobile.