Free Mobile : le forfait à 2€ inclut les appels illimités jusqu’au 11 juin

Free Mobile continue d’accompagner ses abonnés en proposant une nouvelle initiative pendant cette crise sanitaire pour les abonnés au Forfait 2€/0€. Les 5 millions d’abonnés de Free Mobile à 2€ (gratuit pour les abonnés Freebox) bénéficient ainsi dès aujourd’hui des appels illimités depuis la France métropolitaine vers la France mais aussi vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine et des DOM ainsi que vers les fixes de 100 destinations a l’international, et ce jusqu’au 11 juin 2020.

L’enveloppe d’Internet inclus revient par contre à 50 Mo/mois. Cette mesure s’applique à l’ensemble de dess abonnés 2€ et 0€ à partir d’aujourd’hui. Les abonnés concernés n’ont aucune procédure à suivre, l’ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement. Par ailleurs, Free prolonge les initiatives lancées au début de la crise sanitaire pour les abonnés au Forfait Free (4 fois plus de data 4G en Europe et augmentation à 1 Mbit/s du débit 4G au-delà de l’enveloppe Internet inclus pour ses abonnés aux Forfaits Free 100 Go et Série Free 50 Go/60 Go) et ce, jusqu’au 11 juin prochain.