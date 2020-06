Espagne : les stades de football remplis par des foules en CGI

Alors que le monde du divertissement et des sports reprend lentement mais sûrement ses activités, certains doivent redoubler de créativité pour offrir un spectacle ressemblant à ce que nous pouvions trouver avant la crise du coronavirus. C’est notamment le cas pour certaines ligues de football européennes, qui ont proposé de meubler le son autrement bien triste des matchs à huis clos avec des sons de foules tirés du jeu vidéo FIFA. La ligue espagnole, qui a fait son retour hier, a poussé le concept plus loin encore, en proposant directement un public virtuel généré par ordinateur.

C’est l’entreprise norvégienne Vizrt qui s’est chargée de ces opérations CGI. Ces dernières ne sont pas aussi poussées que les humains que l’on peut voir par exemple dans FIFA 20, mais sont plutôt dans l’esprit des premiers épisodes de la série, avec des textures statiques imprimées directement dans les gradins. Le résultat n’est pas bluffant de réalisme, mais si l’on ne se concentre pas sur cette fausse foule, l’ambiance et l’illusion sont bel et bien maintenues. Malgré quelques petits bugs visuels ça et là, cette solution est sans doute bien meilleure que de conserver des stades vides dans un silence de mort.

The Spanish League has gone with super-imposing a fake crowd with recorded crowd noises for its live matches which have resumed tonight with the Sevilla-Betis derby.

I'm not sure but, having seen a few German games recently, it's certainly no worse. pic.twitter.com/cEFZEeEiMN

