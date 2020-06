Hitman 3 arrive en janvier 2021

L’annonce de la PlayStation 5 était l’occasion pour Sony de mettre en avant les arguments de vente principaux pour sa prochaine console. Et comme nous y sommes désormais habitués, l’écrasante majorité de la line-up de sortie est essentiellement constituée de titres multi-plateformes. Ainsi, nous avons eu plus d’informations sur la suite des aventures du tueur à gages le plus célèbre du monde du jeu vidéo : l’agent 47 reviendra ainsi dès janvier prochain dans Hitman 3, qui pourrait bien être la conclusion épique de la trilogie de reboots relancée après Absolution.

On nous promet pour ce prochain opus six nouvelles maps, sur lesquelles on devrait trouver différentes occasions d’exécuter les cibles de façon plus ou moins créative. Petite nouveauté toutefois, d’après le studio, il sera possible d’avoir des interactions sur l’environnement qui auront un impact positif sur les prochaines parties. Les niveaux des jeux précédents seront une nouvelle fois inclus dans le package, et la progression de Hitman 2 sera enregistrée et prise en compte pour le troisième épisode. Le titre arrivera en janvier sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC.