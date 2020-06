PS5 : Sony dévoile le design de sa nouvelle console

Sony a enfin présenté le design de la PlayStation 5 lors de sa conférence en ligne. Ça change complètement par rapport à la PlayStation 4 pour le coup avec un coloris blanc. Ça change aussi de la Xbox Series X de Microsoft.

Il y aura deux versions de la PlayStation 5 : une version normale et une Digital Edition qui n’a pas de lecteur disque. Sony n’a pas précisé si la puissance sera identique entre les deux variantes ou si la Digital Edition sera à un niveau inférieur. Son prix devrait logiquement être inférieur à celui de la PlayStation 5 en tout cas.

La console aura également le droit à des accessoires : une caméra HD, un casque sans fil avec son 3D, une télécommande multimédia et une station pour recharger deux manettes DualSense en même temps. Sony ne l’a pas précisé, mais il est très probable que les accessoires soient des achats séparés et non inclus avec chaque console.

Est-il possible de mettre la PlayStation 5 à l’horizontal ? Tout à fait, comme le montre cette image partagée par Sony.

La PlayStation 5 sera disponible à l’achat à la fin de l’année. Il n’y a pas encore de date de sortie précise. Le prix reste lui aussi inconnu. C’est la même histoire du côté de la Xbox Series X de Microsoft qui sortira à la fin de l’année avec un prix encore inconnu.