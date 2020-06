Call of Duty : un bug cause une mise à jour surprise à 84GB sur Xbox

La dernière saison de Call of Duty : Modern Warfare vient d’arriver. Et qui dit nouveau contenu dit également de nos jours mise à jour massive. Mais probablement pas aussi massive que celle à laquelle ont eu droit certains joueurs Xbox One. Un bug aurait en effet causé des soucis au niveau de ce téléchargement, les forçant à remettre sur leur disque dur 84GB de données, soit pratiquement deux fois la taille originale de la mise à jour déployée par le studio à 44.4GB. Les utilisateurs ont donc bien entendu fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux, faisant remarquer que la mise à jour avait la taille d’un jeu complet.

Le service clients du studio a vite réagi à ces nombreuses plaintes : « Nous enquêtons activement sur un souci pour #ModernWarfare où des joueurs Xbox voient un téléchargement plus gros qu’attendu pour la dernière mise à jour. » On ne sait cependant rien quant à un éventuel fix pour ce bug, qui vient rappeler la problématique de plus en plus importante de la taille grandissante des jeux, qui n’est pas réfléchie par rapport aux supports et consoles sur lesquels ils sortent.