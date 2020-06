L’Europe aurait intenté un procès antitrust contre Amazon

Il y a quelques temps, Amazon s’était fait prendre la main dans le sac en train de subtiliser les données de ses vendeurs tiers pour développer ses propres produits. On attendait jusque là les conséquences concrètes de ces actions, étant donné que pour une fois, le problème n’est pas uniquement éthique, mais également juridique. D’après le Wall Street Journal, ces conséquences vont prendre sur notre continent la forme d’un procès : l’Union Européenne attaque le géant de la vente en ligne lors d’un procès qui se basera sur des accusations relevant des lois antitrust.

Même si les premières retombées de cette affaire n’arriveront pas tout de suite, étant donné que la commission pourra prendre jusqu’à un an pour décider si oui ou non Amazon a respecté la loi, l’action pourrait être symboliquement très importante. D’autant plus que si les événements tournent en faveur de l’UE, Amazon pourrait subir une amende équivalente à 10% de ses revenus annuels. L’enquête aurait débuté en 2018, laissant ainsi bien du temps au bureau pour rassembler des preuves et données qui pourraient s’avérer capitales dans cette affaire.