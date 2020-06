Retard dans la 4G : Bouygues Telecom prêt à attaquer ses concurrents sur leurs « informations mensongères »

Bouygues Telecom est-il en retard au niveau du déploiement de la 4G en France ? C’est ce que croit la concurrence et cette affirmation ne plaît pas du tout à l’opérateur, qui se dit prêt à passer par la case justice.

Tout est parti de la récente annonce de Martin Bouygues. Le PDG du groupe Bouygues a demandé un report des enchères pour les fréquences 5G pour la fin de 2020 ou le début de 2021. Il estime que « la 5G n’est pas la priorité du pays » au vu du « climat économique d’aujourd’hui ». Il souhaite faire de la pédagogie aux Français pour les rassurer sur cette nouvelle technologie, notamment les complotistes qui n’hésitent pas à incendier des antennes, affirmant que la 5G et le coronavirus sont liés. D’autres ont peur des ondes sur l’Homme et de l’impact environnemental.

« Quand on connaît Martin Bouygues, le voir prêt à débattre avec la société civile ne manque pas de sel. En réalité, son groupe cherche à gagner du temps pour rattraper son retard dans la 4G », affirme un opérateur concurrent cité par L’Express. Cette déclaration ne plaît pas à Didier Casas, le directeur général adjoint de Bouygues Telecom. « Tous les opérateurs ont eu des difficultés à s’approvisionner et à déployer durant la période de confinement. Nous ne sommes pas plus en retard que les autres et nous n’hésiterions pas à attaquer en justice ceux qui propageraient des informations mensongères », a-t-il déclaré.

Récemment, Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, a indiqué que la 5G « n’est pas un gadget » mais une « une priorité industrielle » et « il faut déployer la 5G le plus rapidement possible en étant efficace et en l’orientant vers les entreprises ».