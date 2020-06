The Last of Us 3 prévu ? Neil Druckmann (Naughty Dog) y réfléchit

Que va-t-il se passer après The Last of Us Part II, qui sortira dans quelques jours ? Aura-t-on dont le droit à un troisième jeu ? Peut-être, Naughty Dog réfléchit encore sur son prochain titre. La révélation a été faite par Neil Druckmann, le vice-président du studio qui s’occupe de la franchise.

Dans une longue interview avec GQ, il déclare :

Au fur et à mesure que vous commencez à boucler les choses, de manière créative, il y a de moins en moins de responsabilités et mon esprit ne peut pas s’empêcher de penser à la prochaine chose. Donc, oui, la prochaine chose pourrait être une troisième partie ou la prochaine chose pourrait être une nouvelle licence.

Avant de savoir ce que Naughty Dog va décider (Neil Druckmann ne dit pas vers quelle direction Naughty Dog se dirige en ce moment), les joueurs vont pouvoir se plonger dans The Last of Us Part II. Le jeu sortira exclusivement sur PlayStation 4 le 19 juin prochain. Cet épisode est très attendu au vu du succès du premier et de son histoire qui se veut de qualité. Le jeu a d’ailleurs reçu de nombreuses récompenses, dont « Meilleur jeu ».