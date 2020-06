Keanu Reeves explique pourquoi il a accepté de faire Matrix 4

L’annonce de Matrix 4 l’année dernière a surpris un peu tout le monde : personne ne l’avait vu venir au vu de la fin du troisième film, surtout que celui-ci est sorti il y a 17 ans. Et pourtant, un nouvel opus avec Keanu Reeves (Neo) et Carrie-Anne Moss (Trinity) aura bel et bien lieu.

Dans une interview avec le magazine Empire, Carrie-Anne Moss explique elle-même ne pas avoir vu venir un quatrième film. « Je n’ai jamais pensé que cela arriverait. Je ne l’ai jamais envisagé », a-t-elle déclaré. « Quand on me l’a fait découvrir de la manière dont on me l’a fait découvrir, avec une profondeur incroyable et toute l’intégrité et le talent artistique que vous pouvez imaginer, je me suis dit « C’est un cadeau ». C’était tout simplement très excitant », a-t-elle ajouté.

Keanu Reeves a lui aussi bien aimé le scénario. « Lana Wachowski [la réalisatrice] a écrit un beau scénario et une merveilleuse histoire qui m’a fait vibrer. C’est la seule raison de le faire. Travailler à nouveau avec elle est tout simplement incroyable. C’était vraiment spécial, et l’histoire a, je pense, des choses significatives à dire et dont nous pouvons tirer quelque chose de nourrissant », a indiqué l’Élu.

Matrix 4 doit sortir en 2021. Le tournage a récemment dû être suspendu à cause des mesures sanitaires. Il devrait reprendre le mois prochain et huit semaines ont été ajoutées au calendrier initial pour tourner toutes les scènes.