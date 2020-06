PS5 : la conférence de Sony aura lieu le 11 juin pour dévoiler les jeux

Sony communique une nouvelle date pour sa conférence dédiée à la PlayStation 5. Ce sera le 11 juin à 22 heures (heure française) et on découvrira « le futur du jeu vidéo », comme l’indique le groupe. Ce sera l’occasion d’avoir un premier aperçu des jeux PS5.

L’annonce de la date est intéressante : elle n’a pas été faite sur les réseaux sociaux et/ou le blog officiel dédié à la PlayStation, mais via une publicité diffusé sur Twitch. La plateforme de vidéos étant très populaire auprès des joueurs, Sony sait que c’est un moyen idéal pour attirer un maximum de monde. D’ailleurs, la publicité a été traduite dans différentes langues, dont le français.

Pour rappel, la conférence aurait dû initialement se tenir le 4 juin, mais Sony a préféré reporter le rendez-vous à cause des événements qui ont eu lieu aux États-Unis avec la mort de George Floyd et les manifestations qui ont suivi. « Bien que nous comprenions que les joueurs du monde entier sont impatients de voir les jeux de la PlayStation 5, nous estimons que ce n’est pas le bon moment pour la célébration et pour l’instant, nous voulons prendre du recul et permettre à des voix plus importantes de se faire entendre », indiquait récemment Sony.

Sony confirme la date avec un tweet :