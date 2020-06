Sony reporte la présentation des jeux PS5, initialement prévue le 4 juin

Les premiers jeux sur PlayStation 5 devaient initialement être dévoilés le 4 juin à 22 heures par Sony lors d’un rendez-vous qui devait durer un peu plus d’une heure. Ce ne sera finalement pas le cas.

Dans un tweet, le compte officiel de PlayStation annonce que la présentation a été reportée à une date ultérieure :

Nous avons décidé de reporter l’événement PlayStation 5 prévu pour le 4 juin.

Bien que nous comprenions que les joueurs du monde entier sont impatients de voir les jeux de la PlayStation 5, nous estimons que ce n’est pas le bon moment pour la célébration et pour l’instant, nous voulons prendre du recul et permettre à des voix plus importantes de se faire entendre.