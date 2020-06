Paper Beast : le jeu PSVR d’Eric Chahi sera finalement disponible sur PCVR

Mélange de puzzle-game, de physics-game et de jeu d’exploration libre dans un univers (très) étrange, le beau Paper Beast d’Eric Chahi ne sera pas resté longtemps une « exclusivité » du PSVR et de la PS4. Paper Beast sortira en effet dès cet été sur les principaux casques PCVR du marché (HTC Vive, Oculus), une annonce d’autant plus surprenante que Sony a longtemps communiqué sur l’exclusivité PSVR et que rien ne laissait transparaitre l’imminence d’un portage sur PCVR. Les ventes sur PSVR ont-elles été décevantes ? Il est vrai que ces derniers mois, les casques PCVR Oculus ont le vent en poupe, portés par le succès insolent de l’Oculus Quest et la sortie du magnifique FPS VR Half Life Alyx. Outre son mode solo exploratoire, Paper Beast propose aussi un mode bac à sable permettant de créer ses propres zones de jeux que l’on pourra ensuite explorer en VR. Ce n’est certes pas au niveau de « liberté » créatrice d’un Dreams VR (que l’on attend toujours du reste), mais les joueurs PCVR qui détestent qu’on leur prenne la main devraient franchement adorer.