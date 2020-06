Marvel : toutes les dates des films et séries du MCU… jusqu’en 2022

Suite à la pandémie de COVID-19, des milliers de salles de ciné ont fermé temporairement leurs portes. Ces fermetures de salles se sont souvent doublées d’un report de sortie de plusieurs films attendus, voire parfois d’un décalage dans la production et le tournage des films. Le MCU n’a pas échappé à ce vaste bouleversement du monde des médias, mais après 3 mois de confinement, on commence enfin à y voir un peu plus clair. Voici donc la liste la plus exhaustive possibles des films et séries du MCU d’ici 2022.

Août 2020 : la série The Falcon and The Winter Soldier sortira en exclusivité sur Disney +. Sam Wilson et Bucky Barnes reprennent du service après les avènements tragiques d’Avengers: Endgame. Daniel Brühl se retrouvera de nouveau dans la peau du grand méchant Helmut Zemo.

28 octobre 2020 : le film Black Widow retracera un peu du parcours de la belle Veuve Noire avant les évènements de Civil War. Scarlett Johansson rempile dans le costume de l’héroïne rousse, et à ses côtés, Florence Pugh (Midsommar, Les filles du Docteur March), Rachel Weisz (Beauté volée, The Fountain, La Favorite) et le tonitruant David Harbour (Stranger Things, Hellboy, les Noces Rebelles).

Décembre 2020 : la série Wandavision met en scène Wanda (Elizabeth Olsen), et il s’agit bien sûr d’une exclusivité Disney+. Pas d’infos sur le scénario, mais on connait un peu le casting (Paul Bettany/Vision, Kat Dennings/Darcy Lewis, Teyonah Parris/Monica Rambeau).

Premier trimestre 2021 : Loki de Michael Waldron reviendra sur ce personnage mystérieux et calculateur issu de la mythologie nordique. Le très élégant Tom Hiddleston reprend bien sûr le costume.

10 février 2021 : le film The Eternals de Chloé Zhao introduit de « nouveaux » super-héros. Au casting, Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kit Harrington et Lauren Ridoff.

5 mai 2021 : Shang-chi and the Legend of the Ten Rings de Destin Daniel Cretton. Le mandarin (Tony Leung) sera confronté à l’impitoyable Shang-Chi (simu Liu).

27 octobre 2021 : Spider-Man: Homecoming 3 sera le dernier épisode la trilogie avec Tom Holland et la belle Zendaya en vedettes. Il se murmure que Matt Murdock (Daredevil) pourrait même être l’avocat de Peter Parker !

9 février 2022 : le film Thor: Love and Thunder sera réalisé par le talentueux Taika Waititi, à qui l’on doit le très bon Ragnarök.

23 mars 2022 : grosse attente pour le Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi (Evil Dead, la première trilogie Spider-Man). L’intriguant Benedict Cumberbatch reprend son rôle de Doctor Strange aux côtés de Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor et Benedict Wong.

4 mai 2022 : Black Panther 2 de Ryan Coogler tentera de réussit le coup de maitre du premier opus (qui a réalisé plus de 700 millions de dollars aux box-office US). Sans surprise, on retrouvera le musculeux Chadwick Boseman dans le rôle de T’Challa.

6 juillet 2022 : Captain Marvel 2. On n’y croyait pas trop au vu de l’impopularité de son actrice principale, mais Brie Larson sera bien de retour dans ce second opus qui devra faire (beaucoup) mieux que son prédécesseur pour convaincre.

Quand au prochain Ant-Man 3 ou au Gardiens de la Galaxie réalisé par James Gunn, on attend toujours les dates…