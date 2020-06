Tesla prépare un nouveau van électrique à 12 places pour les tunnels Boring Company

Le projet de tunnels sous Las Vegas de la Boring Company d’Elon Musk ont bien progressé, mais ce n’est pas pour autant que l’entreprise va arrêter de préparer de nouveaux projets. En effet, un aéroport dans la Californie du Sud vient de commander un tunnel à haute-vitesse pour sa navette. Et d’après les premières informations ayant filtré, Tesla va également mettre au point un tout nouveau van électrique qui fera partie du projet. Pour assurer le déplacement des passagers le long des 4.5 kilomètres de tunnel, à une vitesse prévue de 200 km/h, un nouveau véhicule semble nécessaire.

D’après un superviseur du gouvernement local, il s’agit de vans à 12 places électriques, qui permettront de transporter jusqu’à 1.200 personnes par jour depuis et jusqu’à l’aéroport, pour un projet total qui coûterait plus de 60 millions de dollars. D’après Electrek, ce choix de véhicule a été fait après des années de réflexion de la part de Musk, qui cherchait une solution unique et adaptée aux projets de la Boring Company. On dirait donc que l’entreprise a fait ses preuves, et que les demandes pour ce nouveau type de transport vont se multiplier.