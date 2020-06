Démission du cofondateur de Reddit, qui veut être remplacé par une personne noire

L’actualité avec la mort de George Floyd a fait réagir Alexis Ohanian. Le cofondateur de Reddit a annoncé avoir démissionné du conseil d’administration de la plateforme de discussion en ligne et a demandé à ce que son successeur soit une personne noire.

« Il était temps de faire ce qui est juste », a annoncé Alexis Ohanian dans une vidéo publiée sur Twitter. L’entrepreneur ajoute que ses futurs dividendes sur les actions de Reddit seront mis au service de la communauté noire, notamment pour « lutter contre la haine raciale ». Il explique avoir pris cette décision en tant que père, pour pouvoir un jour répondre à la question de sa fille (métisse), quand elle lui demandera : « Et toi, qu’as-tu fait ? ». Pour information, son épouse est la joueuse de tennis Serena Williams avec qui il a une fille, Olympia, qui va fêter ses 3 ans en septembre.

Cette décision intervient quelques jours après qu’un certain nombre de subreddits populaires ont été fermés ou, dans certains cas, ont interdit la publication de nouveaux messages pour protester contre les politiques de l’entreprise en matière de discours haineux. Certains modérateurs de certaines des plus grandes communautés du site ont spécifiquement critiqué Steve Huffman, cofondateur et actuel patron de Reddit, pour ne pas avoir pris de mesures contre le racisme et certaines des communautés les plus virulentes.