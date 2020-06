Partager des posts Instagram sans autorisation peut mener à des procès

Instagram pourrait bien changer la donne en ce qui concerne les réseaux sociaux et l’utilisation de leur contenu. Plus tôt dans la semaine, Katherine Failla, une juge américaine, a en effet refusé l’appel de Newsweek, qui demandait l’abandon des charges les accusant de violation de copyright. Elliot McGucken n’avait en effet pas donné d’accord explicite pour le partage de ses publications sur le site d’actualités, et a par conséquent attaqué en justice l’entreprise qui se trouve donc en bien mauvaise posture. Elle avait cependant fait appel, espérant obtenir le même sort que Mashable, qui avait réussi à gagner un procès similaire en avril.

La juge a avancé que contrairement à Facebook ou Twitter, les termes et conditions d’utilisation concernant le respect du copyright lors de partages n’était pas suffisamment claires pour garantir aux sites qu’ils avaient le droit d’intégrer du contenu Instagram sans répercussion. Pour être précis, ce n’est pas le partage en soi qui est à la base du souci, mais bel et bien les intégrations API, ce qui signifie qu’une autorisation de la part du créateur est nécessaire. Le réseau social va devoir clarifier ce genre de règles, sans quoi son utilisation pourrait mener à bien des procès et de la confusion.