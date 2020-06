Des actionnaires Activision demandent une baisse de salaire du PDG

Bobby Kotick, le PDG d’Activision, fait très certainement partie des cadres les mieux rémunérés dans l’histoire du jeu vidéo. Si l’on ne connaît pas sa paie exacte, certaines enquêtes publiées en ligne avancent que pour l’année 2018, ses indemnités seules ont atteint les 30.8 millions de dollars. De plus, chaque année, son paiement au niveau des stock options lui rapporterait 20 millions de dollars. Des chiffres extravagants qui avaient fait bien du bruit dans l’industrie, quand plus de 800 employés avaient été licenciés l’année dernière, et que le salaire moyen d’un travailleur de la firme correspond à 0.33% des indemnités du PDG.

Mais les défenseurs de la justice sociale ne sont pas les seuls à avoir un souci avec Kotick : le CtW Investment Group, représentant plusieurs actionnaires chez Activision-Blizzard, vient de publier un rapport à la Securities & Exchange Commission demandant aux autres actionnaires de voter contre la proposition « Say-on-Pay » qui devrait arriver sur la table le 11 juin. Selon le groupe, la paie de Kotick serait ainsi « structurée de façon injuste », avec une sorte de cumul des postes irréaliste, mais accompagné d’une paie conséquente. Quand même les actionnaires dénoncent la rémunération de la tête d’un des studios les plus lucratifs du monde, on peut effectivement se dire qu’il y a un problème.