LEGO a arrêté de mettre en avant les sets présentant la police ou la Maison Blanche

Alors qu’un mouvement sans précédent a saisi les Etats-Unis après la mort de George Floyd, c’est le monde entier qui s’embrase en unisson, avec une idée simple : le racisme et les violences policières ont fait leur temps. Mais plus qu’un post sans âme copié-collé sur Instagram ou Twitter, certains très grands noms de l’industrie ont rejoint le mouvement. C’est le cas de LEGO, qui a non seulement contribué financièrement en faisant don de quatre millions de dollars à des organismes et associations se battant pour que « l’égalité raciale » soit atteinte dans tous les domaines, mais a également envoyé un message très, très fort aux USA.

La firme a en effet demandé par mail dès mardi aux nombreux magasins revendeurs de ne plus mettre en avant certains produits : des commissariats, des voitures de police, et même une boutique de donuts où l’on trouve une petite figurine de policier, mais aussi une version Architecture Series de la Maison Blanche. L’entreprise avait à l’origine prévu ceci comme une solution temporaire, qui ne durerait qu’une journée, mais certains magasins pourraient trouver l’idée particulièrement attrayante et tenir le cap. D’autant plus que les produits n’ont à aucun moment été retirés de la vente, simplement des espaces publicitaires.