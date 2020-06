Le trailer de Project Cars 3 inquiète les fans de simulation

Simply Mad Studios, la firme derrière la série des Project Cars, simulateur extrêmement poussé de conduite, vient de publier un trailer présentant le prochain opus. Les images sont fluides, le jeu est graphiquement poussé, et tout ce qu’on attend d’un jeu de course semble être de la partie. Cependant, certains éléments de ce nouveau titre sous la direction de Codemasters inquiètent quelque peu les fans des jeux précédents où le réalisme de la simulation était au centre de l’expérience. Certains éléments semblent en effet pointer vers une orientation plus arcade.

On peut en effet voir un contact entre deux véhicules, qui laisse bien moins de marques que ce que l’on attendrait. Bien sûr, il ne s’agit pas de la version définitive du jeu, et peut-être est-ce tout simplement le montage qui a gommé les dégâts. De plus, les développeurs avaient déclaré dans une interview à Gamesradar leur volonté de rendre le simulateur accessible à un plus grand nombre de joueurs. Le PDG a réagi à ces inquiétudes en affirmant que le jeu sera basé sur le même moteur physique, amélioré, et qu’il présentera « toute la sim que vous voulez, avec tout le fun que vous voulez. » Nous serons en tout cas fixés à l’arrivée de Project Cars 3 cet été.