Android : Google retire une app qui détecte les apps chinoises pour les supprimer

Remove China Apps a disparu du Play Store. Google a décidé de retirer cette application Android, estimant qu’elle ne respecte pas les règles Play Store en rapport avec le comportement trompeur. Cette politique interdit à une application d’apporter des modifications aux paramètres ou autres caractéristiques d’un appareil sans le consentement et la connaissance de l’utilisateur.

Le principe de Remove China Apps est simple : l’application scannait le smartphone d’un utilisateur et affichait la liste des applications installées qui avaient été créées par des développeurs ou entreprises chinoises. L’utilisateur pouvait ensuite les désinstaller. Remove China Apps a été développée par une société appelée OneTouch AppLabs qui est située à Jaipur en Inde. Elle était disponible en téléchargement gratuit.

Remove China Apps a été téléchargée plus de cinq millions de fois ces deux dernières semaines. Cette popularité, qui en a fait l’application la plus téléchargée du Play Store en Inde, suit l’appel du Premier ministre Narendra Modi pour une « Inde autonome », le mois dernier. Le gouvernement indien a exhorté plus d’un milliard de personnes dans le pays à acheter des produits fabriqués localement plutôt que des produits étrangers. Cela fait suite au sentiment anti-chinois en Inde. Les tensions entre les deux pays ont augmenté ces dernières semaines.