La BBC teste son assistant vocal Beeb

L’an dernier, la BBC dévoilait son travail sur Beeb, un assistant vocal conçu pour aider les clients et utilisateurs à se servir de ses fonctions vocales peu importe leur accent. Et n’importe qui ayant vu ne serait-ce qu’une série britannique le saura : les accents sont incroyablement variés, parfois difficile à comprendre pour des personnes parlant la même langue. C’est dire à quel point cette nouveauté s’avère déjà nécessaire. Et son arrivée définitive ne serait plus très loin si l’on en croit la chaîne, puisque Beeb est désormais disponible dans sa version beta sur PC.

Actuellement, cette version du logiciel n’est disponible que pour les membres du programme Windows Insider de Microsoft basés au Royaume-Uni. La firme est liée de près au projet, dont l’infrastructure est basée sur les services Azure AI. Dans les premières versions, on pouvait ainsi accéder à la radio en direct ou sur demande, des playlists musicales, des podcasts, mais aussi les actualités ou la météo. La BBC a également glissé quelques easter eggs dans son assistant, comme des blagues écrites par des comédiens, ou encore des faits présentés par des stars de talkshows.